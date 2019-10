Trump fait marche arrière à propos du G7

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il renonçait à son projet, extrêmement critiqué, d'accueillir un sommet du G7 dans un golf à Miami (Floride, sud-est).

«Du fait à la fois des Médias et de l'Hostilité Irrationnelle de Dingue des Démocrates, nous n'envisagerons plus le Trump National Doral de Miami pour accueillir le G7 en 2020», a-t-il écrit sur Twitter, réagissant à des accusations de corruption. «Nous entamerons la recherche d'un autre site, y compris éventuellement Camp David, immédiatement», a-t-il ajouté.

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you!