Trump «n'a absolument rien fait de mal»

Après le long réquisitoire des démocrates en faveur d'une destitution, les avocats de Donald Trump ont entamé samedi leurs plaidoiries, mettant en garde, tout en restant évasifs sur le fond, contre la tentation de remettre en cause le verdict des urnes.

«Quand vous entendrez les faits (...) vous verrez que le président n'a absolument rien fait de mal», a lancé d'entrée Pat Cipollone, avocat de la Maison Blanche, qui a pris la parole devant le Congrès lors d'une séance exceptionnellement organisée un samedi. «Toute personne honnête qui a regardé le procès au Sénat aujourd'hui a pu voir à quel point j'ai été traité de manière injuste», a tweeté Donald Trump peu après.

Any fair minded person watching the Senate trial today would be able to see how unfairly I have been treated and that this is indeed the totally partisan Impeachment Hoax that EVERYBODY, including the Democrats, truly knows it is. This should never be allowed to happen again!