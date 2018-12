Trump mélange «gilets jaunes» et accord de Paris

Donald Trump a critiqué une nouvelle fois samedi l'accord de Paris sur le climat, estimant que le mouvement des «gilets jaunes» en France était la preuve que cet accord «ne marche pas» et affirmant, sans preuves, que des manifestants scandaient «Nous voulons Trump».

«L'accord de Paris ne marche pas si bien que ça pour Paris. Manifestations et émeutes partout en France», a écrit sur Twitter le président américain alors que des manifestants défilaient dans le pays pour une quatrième journée d'actions.

«Les gens ne veulent pas payer de grosses sommes d'argent, beaucoup aux pays sous-développés (qui sont gouvernés de manière discutable), avec l'objectif, peut-être, de protéger l'environnement», a poursuivi le 45e président des Etats-Unis, coutumier des tweets matinaux.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.