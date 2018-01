Trump, le roi fainéant

Trump avait promis qu’il ne ferait pas partie des présidents qui prennent des vacances... Or, les deux dernières semaines de l’année 2017, il est parti en Floride pour jouer au golf. Et tweeter. Les critiques se sont insurgées contre tant de légèreté.

Mais il y a pire. Trump serait de plus en plus oisif, selon le site d’actualité Axios, qui s’est procuré une copie de son agenda. D’après ce document, Trump commence ses journées plus tard qu’au début de sa présidence. (nxp)