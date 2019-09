Trump ironise sur Greta, la Toile réagit

Le président américain Donald Trump a ironisé mardi sur la jeune activiste du climat Greta Thunberg, qui s'était exprimée la veille au bord des larmes devant l'ONU, en twittant qu'elle avait «l'air d'une jeune femme très heureuse».

La jeune Suédoise de 16 ans, devenue le symbole de la révolte des jeunes contre l'inaction face à l'urgence climatique, a interpellé lundi les dirigeants mondiaux dans un discours passionné, les accusant d'avoir «volé ses rêves et son enfance», d'une voix pleine de colère et de larmes contenues.

«Elle a l'air d'une jeune femme très heureuse qui regarde vers un avenir merveilleux et souriant. Tellement agréable à regarder!», a ironisé le président américain, notoirement imperméable aux enjeux climatiques et qui a retiré son pays de l'Accord de Paris.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO