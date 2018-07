Trump intime l'ordre de libérer le pasteur

Donald Trump a appelé la Turquie à libérer «immédiatement» le pasteur américain Andrew Brunson.

«Les Etats-Unis imposeront d'importantes sanctions contre la Turquie pour la longue détention du pasteur Andrew Brunson, un formidable chrétien et père de famille et une personne magnifique», a tweeté le président américain, juste après une première menace de mesures punitives de la part de son vice-président Mike Pence.

«Il souffre beaucoup. Cet homme de foi innocent doit être libéré immédiatement», a-t-il insisté.

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!