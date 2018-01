Trump fâche encore avec un tweet

L'ambassadeur des Etats-Unis à Islamabad, David Hale, s'est rendu au ministère des Affaires étrangères pour expliquer les propos de Donald Trump, qui a écrit lundi que les Etats-Unis avaient «bêtement versé plus de 33 milliards de dollars au Pakistan au cours des quinze dernières années», n'obtenant en échange que «mensonges et tromperies».

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!