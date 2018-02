Trump favorable à plus de contrôle des armes à feu

Le président américain Donald Trump est favorable à un renforcement du contrôle des antécédents lors de l'achat d'une arme à feu, indique la Maison Blanche. Cette annonce survient quelques jours après une fusillade meurtrière dans un lycée de Floride.

«Améliorer la législation fédérale»

«Tandis que les discussions se poursuivent et que des modifications sont envisagées, le président soutient les efforts pour améliorer le système fédéral de contrôle des antécédents», a précisé lundi la porte-parole de l'exécutif Sarah Sanders dans un communiqué.

«Le président a parlé vendredi avec le sénateur (républicain John) Cornyn au sujet du projet de loi bipartisan que le sénateur (démocrate Chris) Murphy et lui ont présenté pour améliorer la législation fédérale» sur le contrôle des antécédents criminels, a-t-elle poursuivi.

Nikolas Cruz, un ancien élève du lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, au nord de Miami (Floride), a ouvert le feu au fusil semi-automatique mercredi dans les couloirs de l'établissement, faisant dix-sept morts dont une majorité d'adolescents.

Agé de 19 ans, il avait obtenu l'autorisation d'acheter son arme malgré des signalements pour comportement violent.

Fichier de vérification

Un projet de loi, porté par les deux sénateurs mais concocté par un groupe de parlementaires républicains et démocrates, a été présenté en novembre «pour s'assurer que les autorités fédérales et locales appliquent la législation existante et signalent correctement les casiers judiciaires pertinents au Fichier national de vérification instantanée du casier judiciaire (NICS)», selon un communiqué diffusé à l'époque.

C'est ce fichier que les armuriers doivent impérativement consulter avant de vendre une arme, afin de vérifier le casier judiciaire de l'acheteur et s'il a le droit d'en acquérir une. Lors d'une courte allocution télévisée jeudi, le président Donald Trump n'a prononcé «arme à feu» à aucun moment. Il a plutôt mis l'accent sur la nécessité de repérer les personnes souffrant de problèmes psychiatriques. (ats/nxp)