Trump fait volte-face sur la séparation des familles

Générosité des Clooney

George et Amal Clooney ont fait un don de 100'000 dollars pour aider des enfants migrants. Ce geste survient en pleine polémique sur la politique américaine de séparer les enfants de leurs parents migrants ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique.



L'association pour la défense des enfants migrants, Young Center for Immigrant Children's Rights, a indiqué mercredi dans un communiqué avoir reçu un «soutien généreux» de 100'000 dollars des époux Clooney et de leur «Foundation for Justice».



«Il y a un moment où les enfants nous demanderont: est-ce vrai que notre pays a vraiment enlevé des bébés à leurs parents pour les placer dans des centres de détention?», a indiqué le couple le plus glamour d'Hollywood, cité dans le communiqué.



«Et quand on répondra 'oui', ils nous demanderont ce que nous avons fait. Ce qu'on a dit, quelle position on a prise. Nous ne pouvons pas changer la politique de ce gouvernement, mais nous pouvons aider à défendre ses victimes», ajoutent-ils.