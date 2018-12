Trump fait monter la pression et accuse les démocrates

Donald Trump a menacé d'un long «shutdown», la paralysie des administrations fédérales américaines à partir de samedi matin, et en a fait d'emblée porter la responsabilité aux démocrates du Congrès qui refusent de financer un mur frontalier avec le Mexique.

La date butoir est fixée à vendredi minuit à Washington (samedi 5 heures GMT), à trois jours de Noël. En cas d'absence de compromis entre les deux chambres du Congrès et la Maison Blanche sur le budget fédéral pour l'année 2019, certaines administrations pourraient devoir fermer et mettre des employés en congé sans solde.

Le président républicain insiste pour que le financement d'un mur à la frontière avec le Mexique, à hauteur de 5 milliards de dollars, soit inclus dans ce budget. Ou qu'à défaut une enveloppe substantielle soit consacrée à la sécurité aux frontières. «C'est maintenant aux démocrates de déclarer si on a un shutdown ce soir», a-t-il déclaré vendredi depuis la Maison Blanche alors que l'opposition combat vigoureusement la construction de ce mur.

Even President Ronald Reagan tried for 8 years to build a Border Wall, or Fence, and was unable to do so. Others also have tried. We will get it done, one way or the other!