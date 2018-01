Trump exclut de parler avec les talibans afghans

Le président américain Donald Trump a exclu lundi toute discussion avec les talibans afghans à ce stade. Il a dénoncé leurs attaques contre «des innocents» à travers l'Afghanistan, deux jours après un attentat qui a fait plus de 100 morts à Kaboul.

«Ils tuent des gens de partout, des innocents. Ils font exploser des bombes au milieu des enfants, au milieu des familles. Ils tuent à travers tout l'Afghanistan», a lancé M. Trump lors d'une réunion à la Maison-Blanche en présence des ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU.

«Nous ne voulons pas parler avec les talibans. Le moment viendra peut-être, mais cela va prendre longtemps», a-t-il ajouté. En présentant sa stratégie sur l'Afghanistan en août, M. Trump avait laissé la porte ouverte à un dialogue avec ces derniers.

Série d'attaques sanglantes

«A un moment donné, après un effort militaire efficace, peut-être qu'il sera possible d'avoir une solution politique incluant une partie des talibans en Afghanistan», avait-il affirmé.

L'attentat à l'ambulance piégée dans le centre de Kaboul a semé la terreur et la désolation dans l'un des quartiers les plus animés de la capitale afghane. L'attaque, revendiquée par les talibans, a fait 103 morts et 235 blessés, selon le dernier bilan officiel.

Elle intervient quelques jours après l'assaut de l'hôtel Intercontinental, pendant lequel quatre Américains ont été tués, et celle visant l'ONG Save The children à Jalalabad (est). Lundi, au moins onze soldats sont morts dans l'attaque de l'académie militaire d'Afghanistan à Kaboul, revendiquée, elle, par l'Etat islamique (EI). (ats/nxp)