Trump et Lopez Obrador tentent d’abattre le mur qui les sépare

Tout semble les opposer, mais Donald Trump et Andrés Manuel López Obrador, le futur président mexicain, ont eu une «bonne conversation» cette semaine. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le président des États-Unis lundi après s’être entretenu pendant trente minutes avec un homme qui l’avait qualifié d’«arrogant» et d’«erratique». «Je pense que la relation sera très bonne», a assuré Donald Trump avant de glisser une nuance: «Nous verrons ce qui se passe.»

Mike Pompeo, le secrétaire d’État américain, est attendu la semaine prochaine au Mexique pour discuter de libre-échange et d’immigration, deux sujets de contentieux entre les deux pays. Car derrière ces propos conciliants, la large victoire électorale de López Obrador dimanche au Mexique laisse présager une certaine instabilité dans une relation déjà orageuse entre Washington et Mexico City. «Le ton des prises de position d’Andrés Manuel López Obrador sur les médias sociaux ressemble à celui de Donald Trump», explique Victor Hugo Magaña, chef de l’information du journal «MVS Jalisco» à Guadalajara. «On ne sait jamais à quoi s’attendre.»

Pendant sa campagne électorale, López Obrador avait promis de répondre aux tweets «insultants» de Donald Trump tout en affirmant espérer que le président des États-Unis agirait «en respectant le Mexique». Un vœu pieux au vu des déclarations du président américain le 19 juin: «Essayez de rester deux jours au Mexique et regardez combien de temps vous tenez.»

Même direction

López Obrador sera face à un défi important quand il entrera en fonction le 1er décembre. Cet homme incarnant un populisme de gauche tranchant avec le populisme de droite de Donald Trump va devoir, selon Victor Hugo Magaña, «remplir ses promesses tout en montrant qu’il est moins malléable que le président actuel Enrique Peña Nieto face à Donald Trump».

Dans un Mexique en proie à une vague de violence sans précédent, l’une des promesses de campagne de López Obrador pourrait néanmoins faire écho à un Donald Trump qui accuse le Mexique d’exporter sa criminalité aux États-Unis. «López Obrador a promis de mettre fin à la violence des cartels en une année, explique Victor Hugo Magaña. Cette promesse semble totalement irréaliste mais se rapproche dans l’esprit de celles de Donald Trump pendant sa propre campagne électorale, lorsqu’il avait assuré qu’il pourrait faire construire un mur à la frontière et que le Mexique paierait la facture.»

Même si Donald Trump s’est fait plus discret sur la question du financement du mur ces derniers mois, l’immigration reste un sujet sensible entre les deux pays. La majorité républicaine au Congrès a en vain tenté la semaine dernière de faire passer une réforme de l’immigration qui débloquerait 25 milliards de dollars pour le mur que Donald Trump rêve de voir s’ériger le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. «Nous n’autoriserons pas son mur ni le mauvais traitement de nos concitoyens migrants aux États-Unis», avait pour sa part rétorqué López Obrador ce printemps. Une prise de position largement soutenue par l’opinion publique mexicaine.

Le libre-échange en sursis

Depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2017, les États-Unis renégocient le traité de libre-échange nord-américain avec le Mexique et le Canada (ALENA). Washington espérait une conclusion rapide des négociations, mais a échoué. Andrés Manuel López Obrador a affirmé lundi qu’il voulait trouver un accord avec les États-Unis et le Mexique sur l’ALENA. En attendant son entrée en fonction, le futur président mexicain veut néanmoins avoir sa propre équipe de négociateurs en plus de la délégation officielle mexicaine nommée par Peña Nieto. Le Mexique exporte pour 340 milliards de dollars de produits vers les États-Unis et importe pour 276 milliards de dollars. Dans ce contexte, López Obrador, un politicien qui a souvent exprimé des positions critiques vis-à-vis du libre-échange, a affirmé son soutien à l’ALENA. Mais il a aussi assuré que l’éventuelle fin de cet accord «ne pouvait pas être fatale pour les Mexicains car notre pays a beaucoup de ressources naturelles et de richesse». De son côté, Donald Trump a menacé de dénoncer l’accord s’il n’obtient pas ce qu’il veut pour son pays.

Ce qui les rapproche

Pendant la campagne électorale, López Obrador a fait une alliance stratégique avec Encuentro Social, un parti catholique opposé au droit à l’avortement et au mariage pour tous. Ce rapprochement ressemble à celui de Donald Trump avec les mouvements évangéliques aux États-Unis. «Cette alliance a valu de nombreuses critiques à López Obrador et lui a fait prononcer des propos proches de ceux de Donald Trump sur les questions sociétales», conclut Victor Hugo Magaña.

Cette apparente proximité idéologique risque néanmoins d’être mise à l’épreuve par la propension de Donald Trump à critiquer à nouveau le Mexique pour mobiliser ses électeurs en cette année de législatives. (TDG)