Trump et Erdogan veulent stopper l'offensive à Idleb

Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et américain Donald Trump ont convenu vendredi de prendre «immédiatement» des mesures pour éviter «une grande tragédie humanitaire» dans la région d'Idleb en Syrie, en proie à une offensive du régime de Damas appuyé par la Russie, selon la présidence turque.

Frappe meurtrière

Après un entretien téléphonique au lendemain de la mort de 33 soldats turcs dans des frappes du régime à Idleb, les deux dirigeants ont appelé la Syrie et la Russie à «stopper» leur offensive militaire dans la région d'Idleb, a indiqué la Maison Blanche.

«Les deux dirigeants ont convenu que le régime syrien, la Russie et le régime iranien devaient stopper leur offensive avant que d'autres civils et innocents ne soient tués et déplacés», a fait savoir l'exécutif américain dans un communiqué.

«Condoléances» de Trump

Donald Trump a également exprimé «ses condoléances et condamné» l'attaque attribuée par Ankara à Damas qui a tué jeudi 33 soldats turcs.

Des bombardements de représailles menés par l'armée turque ont tué vingt combattants du régime syrien dans le nord-ouest de la Syrie, a rapporté vendredi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). (afp/nxp)