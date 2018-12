Trump envisage son gendre comme secrétaire

La nomination de Jared Kushner, gendre de Donald Trump, au prestigieux poste de secrétaire général de la Maison-Blanche est à l'étude, affirment jeudi soir plusieurs médias américains. Il est actuellement conseiller du président américain.

Faisant référence à un haut responsable républicain proche de l'exécutif, non identifié, le «Huffington Post» écrit que M. Kushner, 37 ans, a rencontré mercredi le président pour discuter de ce poste. Une information également publiée par la chaîne «CBS News».

Selon le site d'informations, qui précise avoir obtenu confirmation auprès de deux autres personnes s'exprimant sous couvert d'anonymat, le mari d'Ivanka Trump, la fille du président, «pousse sa propre candidature» auprès de son beau-père en mettant en avant «son travail sur la réforme de la justice pénale et sur sa capacité auto-proclamée à travailler avec les démocrates».

