Trump en visite d'Etat au Royaume-Uni cet été

Le président américain Donald Trump sera en visite d'Etat au Royaume-Uni du 3 au 5 juin, a annoncé mardi le palais de Buckingham.

«Le président des Etats-Unis d'Amérique, Donald J. Trump, accompagné de Mme Melania Trump, a accepté l'invitation de la reine Elizabeth II pour une visite d'Etat au Royaume-Uni du lundi 3 juin au mercredi 5 juin 2019», a annoncé le palais dans un communiqué. «Plus de détails sur le programme (de la visite) seront annoncés en temps voulu».

The President of The United States of America, President Donald J. Trump, accompanied by Mrs Melania Trump, has accepted an invitation from Her Majesty The Queen to pay a State Visit to the UK. pic.twitter.com/e3ANW9bUKa