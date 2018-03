Trump en discussion pour exempter l'Australie

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi travailler avec le premier ministre australien Malcolm Turnbull pour exempter l'Australie des droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux Etats-Unis. Ceux-ci doivent entrer en vigueur dans 15 jours.

Le dispositif d'imposition de droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium prévoit une certaine «flexibilité» et de possibles négociations avec les pays tiers afin de déterminer des «moyens alternatifs» pour protéger la sécurité nationale des Etats-Unis - argument avancé par Donald Trump pour taxer ces importations.

M. Turnbull «s'est engagé à avoir des relations militaires et économiques équitables et réciproques», a indiqué sur Twitter le chef de la Maison-Blanche.

Spoke to PM @TurnbullMalcolm of Australia. He is committed to having a very fair and reciprocal military and trade relationship. Working very quickly on a security agreement so we don’t have to impose steel or aluminum tariffs on our ally, the great nation of Australia!