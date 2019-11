Trump dit «envisager» de témoigner

Donald Trump a assuré lundi «envisager sérieusement» de témoigner dans le cadre de l'enquête en destitution qui assombrit sa campagne de réélection, au coup d'envoi d'une semaine riche en auditions publiques potentiellement explosives.

La chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a suggéré «que je témoigne dans l'enquête bidon en destitution. Elle a même dit que je pourrais le faire par écrit», a tweeté le président américain. «Même si je n'ai rien fait de mal et n'aime pas apporter de crédit à cette parodie de justice, j'aime cette idée», a-t-il ajouté: «Je vais l'envisager sérieusement.»

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!