Trump: discours au Congrès le 5 février

Le président américain Donald Trump prononcera son discours sur l'état de l'Union le 5 février devant les membres du Congrès à Washington, a annoncé lundi la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

Cette date a été «mutuellement» acceptée lors d'une conversation entre les deux responsables politiques, a précisé dans une lettre Mme Pelosi, à qui il revient d'inviter officiellement le président au Congrès.

With government now re-opened, I have invited @realDonaldTrump to deliver the State of the Union address on Tuesday, February 5. #SOTU https://t.co/RHq3nWH9nm pic.twitter.com/MCy4A4IYdy