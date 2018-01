Trump dénonce un régime «brutal et corrompu»

Le président américain Donald Trump a dénoncé mardi le régime «brutal et corrompu» au pouvoir en Iran. Il s'exprimait au sixième jour d'un mouvement de contestation marqué par des violences dans le pays.

«Les Iraniens agissent enfin contre le régime iranien brutal et corrompu», a lancé M. Trump dans un tweet matinal. «Le peuple a peu de nourriture, une forte inflation et pas de droits de l'homme», a ajouté le locataire de la Maison Blanche qui multiplie les attaques contre Téhéran depuis le début des troubles.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!