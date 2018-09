Trump dénonce l'attitude agressive de l'Iran

Donald Trump a dénoncé mercredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'attitude de plus en plus agressive de l'Iran. Le président des Etats-Unis a rappelé la signature, en 2015, d'un accord censé brider programme nucléaire iranien.

'The United States will pursue additional sanctions, tougher than ever before, to counter the entire range of Iran’s malign conduct' - US President #Trump at #UN Security Council meeting pic.twitter.com/ZZcL8wGEtH