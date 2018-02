Trump déclassifie la note critiquant le FBI

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi avoir déclassifié une note confidentielle rédigée par un élu républicain critiquant l'attitude du FBI, ouvrant la voie à sa publication par le Congrès. Ce que le parlement a aussitôt fait.

La note de quatre pages accuse plus précisément le FBI et le ministère de la Justice de parti-pris à son encontre dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. C'est la commission du Renseignement de la Chambre des représentants américaine qui l'a publiée dans la foulée.

