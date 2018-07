Trump compte briguer un second mandat

Donald Trump a annoncé samedi dans un entretien au Mail on Sunday son intention de briguer un second mandat lors de l'élection présidentielle américaine de 2020. «Il semble que tout le monde veuille que je me représente», a-t-il ajouté.

M. Trump, dont la visite de quatre jours en Grande-Bretagne prend fin ce dimanche, estime que les démocrates ne sont pas en mesure de lui opposer un candidat crédible. «Je ne vois pas qui pourrait me battre en 2020. Je les connais tous et je ne vois personne», déclare-t-il.

.@piersmorgan: Up close and VERY personal with Trump on Air Force One https://t.co/M8odjaMHEw — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 14 juillet 2018

Dans cet entretien, le chef de la Maison-Blanche livre aussi des détails de sa conversation avec la reine Elizabeth II, une démarche inhabituelle. Donald Trump, qui a pris le thé avec la reine, «une femme incroyable», au château de Windsor vendredi, confie avoir évoqué la question du Brexit.

«Elle a dit, et elle a raison, que c'est un problème très complexe. Je pense que personne n'avait idée de la complexité» de la question, déclare le septuagénaire républicain. (ats/nxp)