Trump, ce «danger» pour la démocratie

Les procureurs démocrates au Sénat ont accusé vendredi Donald Trump d'être un «danger» pour la démocratie, dans un réquisitoire adressé autant aux électeurs américains qu'aux élus chargés de juger si le président mérite d'être destitué.

Lors d'une troisième et dernière journée consacrée à l'accusation, celle-ci a poursuivi sa présentation des reproches adressés au président, le troisième seulement de l'histoire des États-Unis à subir un procès en destitution au Sénat.

Leur déroulé méthodique des faits, entrecoupé d'extraits vidéo, de références historiques et d'envolées lyriques a dressé un portrait peu flatteur de l'impétueux milliardaire républicain.

«Trump d'abord»

«Le président a tendance à mettre ses intérêts avant ceux du pays»: c'est «Trump d'abord et pas l'Amérique d'abord», a assené le procureur en chef Adam Schiff, élu de la Chambre des représentants, en référence au slogan de campagne de l'ancien magnat de l'immobilier. Sa conduite «met en danger notre sécurité nationale», a-t-il poursuivi. «Notre démocratie est en jeu, c'est aussi simple que ça.»

