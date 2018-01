Trump avait retweeté des vidéos racistes: il s'excuse

Le président américain Donald Trump s'est dit prêt à s'excuser pour avoir retweeté en novembre des vidéos anti-musulmans d'un groupe britannique d'extrême droite, ce qui avait choqué au Royaume-Uni, dans une interview à ITV dont un extrait a été diffusé vendredi. «Si vous me dites que ce sont des gens horribles, des gens racistes, je m'excuserai certainement si vous souhaitez que je le fasse», a déclaré Donald Trump dans cette interview enregistrée jeudi en marge du Forum économique mondial de Davos et qui sera diffusée en intégralité dimanche soir.

Donald Trump tells @GMB he would apologise for re-tweeting Britain First 'if they're horrible, racist people' https://t.co/PotMokDQtZ pic.twitter.com/baxLogWaR4