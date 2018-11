Trump autorise l'armée à faire feu sur les migrants

Les Etats-Unis refuseront l'asile à toute personne entrant sur le territoire américain en dehors des points légaux d'accession au pays, a annoncé jeudi le président américain Donald Trump. Il a aussi suggéré à l'armée de faire feu sur les migrants en cas d'agression.

A cinq jours des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, cruciales pour le contrôle du congrès, et alors que plusieurs «caravanes» de migrants centraméricains font route vers les Etats-Unis, le républicain a rappelé que certains avaient lancé des pierres «perfidement et violemment» sur les forces de l'ordre mexicaines au moment de traverser la frontière entre le Guatemala et le Mexique.

S'«ils veulent lancer des pierres sur notre armée, notre armée répliquera», a-t-il tonné. M. Trump avait annoncé la veille que jusqu'à 15'000 soldats pourraient être déployés à la frontière avec le Mexique.

Des camps de tentes

«Je leur ai dit (aux soldats) de considérer cela (une pierre) comme un fusil. S'ils (les migrants) lancent des pierres comme ils l'ont fait envers la police et l'armée mexicaine, je dis, considérez cela comme un fusil», a-t-il lancé jeudi.

