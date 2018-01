Trump assure qu'il battrait Winfrey en 2020

Le président américain Donald Trump estime que l'animatrice et productrice de télévision Oprah Winfrey ne se présentera pas à l'élection présidentielle américaine. Mais, si tel était le cas, il serait en mesure de la battre, a-t-il assuré.

Les spéculations sont allées bon train sur les réseaux sociaux et dans les médias quant à une candidature éventuelle d'Oprah Winfrey à la présidentielle de 2020, après son discours de dimanche à la cérémonie des Golden Globes, lors de laquelle elle a évoqué le rôle des femmes dans la société, ses origines modestes, et ceux qui osent parler des agressions et du harcèlement sexuels.

Oprah Winfrey, 63 ans, que l'on associe de longue date au camp démocrate, n'a pas réagi publiquement aux rumeurs. Connue par des millions d'Américains sous son seul prénom, Oprah Winfrey est depuis longtemps une voix très écoutée dans les médias américains. S'adressant à la presse lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec des élus du congrès des Etats-Unis, Donald Trump, en réponse à une question, a assuré que «Oui, je battrai Oprah.» «Je la connais très bien (...) j'aime Oprah. Je ne pense pas qu'elle se présente», a dit le président américain, lui-même âgé de 71 ans. (ats/nxp)