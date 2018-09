Trump apporte son soutien à Kavanaugh

Profondément meurtri mais résolu à ne pas retirer sa candidature à la Cour suprême, le juge Brett Kavanaugh a catégoriquement démenti jeudi les accusations d'agression sexuelle portées contre lui lors d'une audition historique au Sénat des Etats-Unis.

Visiblement très en colère, parfois submergé par l'émotion, le magistrat conservateur de 53 ans, choisi par Donald Trump pour entrer à la haute cour, a témoigné sous serment devant la commission judiciaire du Sénat, qui avait entendu juste avant son accusatrice. Clamant son innocence avec véhémence, il a estimé que son processus de confirmation était devenu «une honte nationale». «Ma famille et ma réputation ont été détruites à jamais», a-t-il affirmé.

Dénonçant un «coup monté» politique, il a assuré qu'il ne céderait pas aux appels à se retirer. «Vous me vaincrez peut-être lors du vote final, mais vous ne me ferez jamais jeter l'éponge. Jamais.»

"It's not who I am. It is not who I was. I am innocent of this charge.”



