Trump accuse le FBI d'avoir politisé l'enquête

Le président américain Donald Trump a accusé vendredi le FBI et le ministère de la Justice d'avoir «politisé» l'enquête russe. La Maison blanche pourrait autoriser dans la journée la publication d'une note confidentielle reprochant à la police fédérale des partis pris dans ce dossier.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!