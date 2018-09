Trump accuse Pékin de chercher à lui nuire

Donald Trump a accusé la Chine depuis l'ONU mercredi de s'immiscer dans la politique américaine et de vouloir sa défaite aux élections, en raison de sa fermeté sur les échanges commerciaux, une accusation aussitôt rejetée par Pékin.

Les deux premières économies mondiales sont engagées depuis plusieurs mois dans une surenchère de droits de douane déclenchée par M. Trump, qui réclame une plus grande ouverture du marché chinois au «made in USA».

«Malheureusement, nous avons découvert que la Chine essaye d'interférer dans les élections de novembre 2018», a-t-il déclaré dans le cadre très solennel du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces élections législatives de mi-mandat s'annoncent délicates pour le camp républicain du milliardaire, qui pourrait perdre le contrôle du Congrès. «Ils ne veulent pas que je gagne, ou que nous gagnions, parce que je suis le premier président à défier la Chine sur les échanges», a-t-il ajouté.

JUST IN: President Trump asserts that "China has been attempting to interfere in our upcoming 2018 election" because, as he asserts, "they do not want me, or us, to win, because" he is challenging China on trade. pic.twitter.com/mSPv9Q0mqI