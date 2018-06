Trump accroît la pression sur Merkel en Allemagne

Donald Trump a apporté lundi son soutien à l'aile la plus à droite du gouvernement allemand, qui a fixé un ultimatum de deux semaines à la chancelière Angela Merkel pour obtenir au niveau européen une forte réduction du nombre d'arrivées de migrants.

«Le peuple allemand est en train de se retourner contre ses dirigeants» sur l'immigration, s'est félicité le président américain sur son compte twitter. Il a affirmé que «la criminalité en Allemagne est très en hausse», alors que les statistiques officielles disent l'inverse. «Nous ne voulons pas que ce qui se passe avec l'immigration en Europe se passe avec nous!», a encore écrit le chef de l'Etat américain. Une manière de souffler sur les braises du conflit qui déchire le gouvernement d'Angela Merkel sur la politique migratoire.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!