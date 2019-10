Trump a une annonce «très importante» à faire

Le président des États-Unis Donald Trump fera une annonce «très importante» dimanche matin, a annoncé samedi la Maison Blanche, alors que des médias américains font état d'une opération militaire en Syrie ayant visé le chef du groupe État Islamique, Abou Bakr al-Baghdadi.

Selon CNN, qui cite un haut responsable militaire, l'armée américaine a visé le chef de l'EI lors d'un raid effectué samedi dans le nord-est de la Syrie. La CIA a contribué à le localiser, selon la chaîne américaine, qui ne donne pas de précisions sur son sort. Interrogé, le Pentagone s'est refusé à tout commentaire.

