Trudeau salue un vote en faveur du climat

Les Canadiens ont voté pour un programme «progressiste» et pour «une action forte contre le changement climatique», s'est félicité Justin Trudeau à l'issue des législatives de lundi. Le Premier ministre sortant a été reconduit à la tête d'un gouvernement minoritaire.

«Ce soir les Canadiens ont rejeté la division», a lancé dans la nuit de lundi à mardi le chef du Parti libéral devant ses partisans euphoriques réunis au centre de Montréal. Ils «ont rejeté les coupes et l'austérité et voté en faveur d'un programme progressiste et d'une action forte contre le changement climatique», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre avait dénoncé pendant la campagne les coupes budgétaires qui auraient, selon lui, suivi une victoire de son rival conservateur Andrew Scheer et l'intention affichée par celui-ci d'abolir la taxe carbone mise en place par le gouvernement libéral.

Pays divisé

Manifestement soulagé par sa victoire alors que les sondages le plaçaient au coude-à-coude avec les conservateurs, Trudeau a affirmé sa volonté de travailler «pour tous les Canadiens».

Il s'est en particulier adressé aux électeurs des provinces pétrolières d'Alberta et de la Saskatchewan, qui n'ont élu aucun député libéral. Ce résultat illustre la défiance de ces provinces envers Trudeau et la division du pays entre partisans de l'industrie pétrolière et défenseurs de l'environnement.

«Vous formez une partie essentielle de notre grand pays. J'ai entendu votre frustration et je veux vous soutenir. Travaillons ensemble pour rassembler notre pays», a-t-il plaidé.

Il a aussi affirmé avoir entendu le message des Québécois qui «veulent s'assurer que la voix du Québec soit encore davantage entendue à Ottawa». Le Bloc québécois, formation indépendantiste, a réalisé un très beau score dans la province francophone, remportant plus de trente sièges et triplant ainsi son score de 2015.

Une vingtaine de sièges perdus

Selon les projections des télévisions vers 08h suisses mardi, les libéraux avaient remporté ou étaient en tête dans 156 des 338 sièges en lice à la Chambre des communes. Dans l'assemblée sortante, ils disposaient d'une confortable majorité absolue de 177 sièges.

Les conservateurs devraient se contenter d'un peu plus de 120 circonscriptions, suivis des indépendantistes du Bloc québécois (32) et du Nouveau Parti Démocratique (NPD, gauche) avec 24 sièges. Tous les dirigeants des grands partis ont été réélus. (afp/nxp)