Trouver le corps en évitant un choc des civilisations

Les forces de l'ordre indiennes renforçaient vendredi leur observation à distance d'une île interdite d'accès, où un missionnaire américain a péri sous les flèches d'une tribu autochtone coupée du monde moderne.

John Chau, 27 ans, a été tué il y a une semaine par le peuple de chasseurs-cueilleurs des Sentinelles. Il était venu sur leur île de North Sentinel, située en mer d'Andaman, dans le but de les convertir au christianisme.

Les responsables de la région d'Andaman-et-Nicobar cherchent avant tout à savoir où est mort l'Américain et à localiser son corps. Un bateau et un hélicoptère se sont approchés de l'île, mais sans succès.

Just five months ago the Indian authorities lifted one key restriction on foreign tourists going to the #Sentinelese tribe's island – the news of an American missionary's death on the island is the tragic consequence. Protect #uncontacted tribes' lands now! pic.twitter.com/R2j9ANezsk