Trois morts dans des inondations

Trois personnes sont décédées dans les intempéries qui ont frappé ces trois derniers jours le sud de la France, causant des inondations et des «dégâts importants», a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

Les victimes ont été recensées dans les départements de l'Hérault, du Gard et des Pyrénées-Orientales, a précisé une source proche du dossier. Parmi les trois morts figure une Britannique de 68 ans, retrouvée mercredi après-midi inanimée dans les vignes, à proximité de chez elle, à Cazouls d'Hérault, par les pompiers.

«Urgence absolue»

Héliportée à l'hôpital de Montpellier «en état d'urgence absolue», elle est décédée dans la nuit, a rapporté le procureur de Béziers Raphaël Balland. Le procureur a ouvert «comme il est d'usage en pareil cas» une enquête «en vue d'établir les causes de la mort».

Selon une source proche du dossier, elle aurait paniqué devant la montée des eaux devant sa maison malgré les consignes d'attendre l'arrivée des secours à son domicile. En revanche, concernant les deux autres décès, le lien avec les intempéries est questionné par plusieurs sources proches du dossier, qui estiment que les circonstances de ces décès ne sont pas établies.

Huit départements touchés

Il s'agit d'un automobiliste nonagénaire, décédé mercredi à Alès dans son véhicule tombé dans un cours d'eau après une sortie de route qui pourrait être dûe à un malaise, et d'un homme sans-abri retrouvé mort mardi sur la voie publique à Perpignan.

Cet épisode de violentes pluies, qui «a impacté simultanément jusqu'à huit départements», a donné lieu à 1773 interventions et mobilisé plus de 2000 sapeurs-pompiers et forces de la Sécurité Civile, a précisé le ministre de l'Intérieur. Il a souhaité «que la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes concernées soit accélérée».

«Ce bilan (humain, ndlr) aurait pu être plus lourd», a estimé à la mi-journée la ministre des Transports Elisabeth Borne, en visite à Béziers, une commune particulièrement touchée.

De nombreuses voies de chemin de fer ont également été endommagées, et le trafic des trains a dû être interrompu entre Montpellier et Toulouse et Montpellier et l'Espagne. L'an passé, 14 personnes étaient mortes non loin de là, dans l'Aude, département déjà frappé par d'importantes inondations qui avaient également causé plus de 200 millions d'euros de dégâts. (afp/nxp)