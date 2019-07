Trois morts après une fusillade lors d'un festival

Une fusillade dimanche lors d'un festival de l'ail à Gilroy, au sud de San Francisco, sur la côte ouest des Etats-Unis, a fait au moins trois morts, selon des médias locaux. Le tireur a été arrêté et placé en garde à vue, a indiqué un élu local.

«Nos pensées et celles de toute la communauté vont aux victimes de la fusillade d'aujourd'hui au Festival de l'ail», a tweeté la police locale.

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter — Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019

Des images de la chaîne de télévision NBC News montrent des festivaliers en train de courir alors que des coups de feu retentissent au Festival de l'ail de Gilroy, l'un des plus importants festivals de gastronomie du pays, à 48 kilomètres au sud de San José.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr — niah ? (@wavyia) July 29, 2019

La chaîne de télévision NBC News a rapporté le témoignage d'une femme, Julissa Contreras, disant avoir vu un homme blanc d'une trentaine d'années ouvrir le feu avec un fusil. «Je pouvais le voir tirer dans toutes les directions. Il ne visait personne en particulier. C'était juste de gauche à droite, de droite à gauche», a raconté Julissa Contreras, citée par NBC News.

A witness, Julissa Contreras, told @NBCBayArea that she saw a man firing a gun with "rapid firing."



"I could see him shooting in just every direction. He wasn't aiming at anyone specifically ... He definitely was prepared for what he was doing." https://t.co/xMF3J8sFaZ — NBC News (@NBCNews) July 29, 2019

Un technicien, Shawn Viaggi, qui se trouvait près de la scène s'est couché au sol après avoir entendu de «fortes détonations», a-t-il raconté au journal «San José Mercury News». «J'ai crié 'C'est un vrai pistolet, partons d'ici', et on s'est cachés sous la scène».

«Nous étions en train de partir et nous avons vu un gars avec un foulard enroulé autour de sa jambe parce qu'il avait été touché. Et il y avait des gens au sol qui pleuraient», a relaté Evenny Reyes, 13 ans, au «San José Mercury News». «Il y avait un petit enfant blessé, au sol. Des gens jetaient des tables et coupaient des clôtures pour sortir», a-t-elle ajouté.

«Reconnaissante envers les premiers intervenants qui se trouvent sur place à Gilroy et toutes mes pensées aux personnes blessées par cette violence insensée», a tweeté la sénatrice californienne Kamala Harris, candidate à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020. Le Festival de l'ail, qui se tient à Gilroy, à une cinquantaine de kilomètres au sud de San José, s'achevait dimanche.

Simply horrific. I'm grateful to the first responders who are on the scene in Gilroy, and my thoughts are with that community tonight. Our country has a gun violence epidemic that we cannot tolerate. https://t.co/WqWNxGAQnA — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 29, 2019

