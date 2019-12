Trois jours de plus pour choisir le Premier ministre

Les dirigeants irakiens se sont accordé un nouveau délai pour désigner le futur Premier ministre jeudi, à l'expiration du délai constitutionnel. Le Parlement devait accorder sa confiance à un nouvel homme pour former le futur gouvernement avant minuit.

Mais alors qu'aucun consensus n'a émergé entre les blocs parlementaires, une source au sein de la présidence a indiqué à l'AFP que le pouvoir s'était donné jusqu'à dimanche pour s'accorder sur un nom.

Les députés devront ensuite le soumettre au président Barham Saleh qui le proposera au vote du Parlement. Si ce candidat n'obtient pas la majorité des votes, Barham Saleh aura le droit de proposer son propre candidat. Si ce dernier n'obtient pas non plus la confiance du Parlement, alors la constitution prévoit que Barham Saleh prenne de facto, pour 15 jours, les rênes du cabinet démissionnaire.

Échec sur une réforme électorale

Le Parlement actuel est le plus éclaté de l'histoire récente de l'Irak. Mercredi, les députés n'ont pas réussi à s'entendre sur la réécriture de la loi électorale - seule réforme majeure présentée par les autorités face aux revendications de la rue - et a fixé sa prochaine séance à lundi.

Déjà l'année dernière, l'assemblée avait échoué à établir sa «plus grande coalition», seule à avoir le droit, selon la loi, de proposer un Premier ministre au vote des députés. Les partis s'étaient alors tacitement entendus pour présenter quelques minutes après l'élection du président un indépendant sans base partisane ni populaire.

Aujourd'hui, leur homme du consensus, Adel Abdel Mahdi, a quitté son poste après deux mois d'une révolte inédite, marquée par près de 460 morts et 25'000 blessés. Le mouvement se poursuit malgré la répression, les assassinats ciblés et le froid mordant de l'hiver.

Alors que le fossé entre dirigeants et manifestants continue de s'agrandir après deux mois et demi de manifestations et de violences, les salves de roquettes tirées sur des bases abritant soldats et diplomates américains ne cessent de pleuvoir. Face à ce contexte tendu, les Américains ont envoyé des renforts blindés dans l'ultra-sécurisée zone verte, où siège leur ambassade. (ats/nxp)