Treize ouvriers pris au piège dans une mine

Au moins 13 ouvriers ont été pris au piège d'une inondation dans une mine de charbon illégale d'une zone isolée du nord-est de l'Inde, a indiqué la police vendredi.

Des dizaines de secouristes s'activaient sur les lieux, pompant l'eau qui a envahi jeudi un large fossé situé près d'une rivière, dans l'État du Meghalaya, riche en minéraux.

«Nous faisons de notre mieux pour dégager (les victimes). Selon nos informations, 13 personnes se trouvaient à l'intérieur au moment de l'inondation», a déclaré à l'AFP un responsable de la police, Lethindra Sangma.

Un tribunal indien avait interdit les mines de charbon dans cette zone en 2014 après des plaintes de militants écologistes dénonçant «une pollution grave de l'eau».

