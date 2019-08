Trafic d'enfants: Europol arrête 70 personnes

Les polices européennes ont arrêté 70 personnes lors d'une vaste opération contre le trafic d'enfants menée dans plusieurs pays d'Europe, qui a permis d'identifier 53 mineurs comme victimes potentielles, a annoncé vendredi Europol.

L'agence européenne de coopération entre les polices criminelles «a soutenu une opération paneuropéenne contre le trafic de mineurs à des fins d'exploitation sexuelle, de mendicité forcée et d'exploitation par le travail», a indiqué Europol dans un communiqué.

L'opération a entraîné l'arrestation de 34 personnes pour «traite d'êtres humains» et celle de 36 autres individus pour des infractions de «vol, diffusion de contenus d'exploitation sexuelle sur des enfants et facilitation de l'immigration clandestine».

Propriétés privées fouillées

Au cours des enquêtes menées en juin dans 18 pays d'Europe, 206 victimes potentielles ont été identifiées, dont 53 mineurs, a précisé Europol.

Plus de 127'000 individus, 63'800 véhicules et 1100 emplacements ont été contrôlés, a ajouté l'agence. Les polices ont notamment fouillé des propriétés privées, des commerces, des hôtels, des gares, des aéroports et des postes-frontières.

Dirigée par le Royaume-Uni, l'opération a impliqué les autorités policières de 16 États membres de l'UE, dont l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne. (afp/nxp)