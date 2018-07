Tous les enfants sont sortis de la grotte

Les secouristes ont réussi à évacuer mardi les derniers des 13 membres d'une équipe de football junior ayant passé deux semaines sous terre, entourés d'eau sur un étroit promontoire, pris au piège d'une grotte inondée en Thaïlande.

L'équipe de football, baptisée les «Sangliers sauvages», est enfin réunie à l'air libre, après une longue attente qui a tenu en haleine la Thaïlande et les médias internationaux, qui ont envoyé des centaines de reporters pour suivre cette «saga».

«Les 12 Sangliers sauvages et leur entraîneur ont été extraits de la grotte», ont annoncé les commandos de marine thaïlandais, au cœur de l'opération de secours, sur leur page Facebook.

Trois jours pour sortir les enfants

L'opération d'extraction aura duré trois jours, les enfants étant évacués chacun par deux plongeurs professionnels, sur un parcours très difficile, supposant de longs passages de plongée.

Entre boyaux inondés et passages étroits dans lesquels il faut se faufiler, le parcours, de plusieurs kilomètres, était semé d'embûches et prenait cinq heures retour à un plongeur aguerri.

Pendant plusieurs jours, les secouristes avaient repoussé la date du lancement de l'opération, préférant envoyer des plongeurs prendre soin des enfants sur leur bout de rocher, le temps d'essayer de faire baisser le niveau de l'eau.

En «bonne santé»

Après neuf jours sans contact avec l'extérieur, à ne pas savoir s'ils seraient jamais retrouvés, les enfants, bloqués depuis le 23 juin, ont enfin pu manger et se calfeutrer sous des couvertures de survie ces derniers jours.

Les huit premiers sortis dimanche et lundi, hospitalisés, sont «en bonne santé», a déclaré Jesada Chokedamrongsuk, responsable du ministère de la Santé publique, devant des journalistes à l'hôpital de Chiang Rai. «Tout le monde est en bonne santé mentale».

Les enfants ont subi des examens radiologiques et des tests sanguins. Deux garçons qui présentaient des signes de pneumonie ont reçu des antibiotiques et sont dans un «état normal», a-t-il ajouté, précisant qu'ils resteraient tous en observation à l'hôpital pendant une semaine, dans un premier temps en quarantaine.

