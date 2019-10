Touriste introuvable après une beach party

Une étudiante britannique en vacances au Cambodge est portée disparue depuis jeudi matin et les autorités ont entamé d'intenses recherches pour tenter de la retrouver. Amelia Bambridge, 21 ans, a été vue pour la dernière fois dans la nuit de mercredi à jeudi après une fête sur une plage de la célèbre île touristique de Koh Rong dans le sud du Cambodge, d'après les autorités.

Last video shows missing backpacker hours before she vanished from beachhttps://t.co/NE4YtVf8OJ



Amelia Bambridge went missing on the island of Koh Rong, Cambodia, in the early hours of Thursday morning (Picture: PA – Bambridge Family) Missing



Amelia… https://t.co/5VFPY16IZY pic.twitter.com/6nx0nyS83w