Touriste américaine et son chauffeur enlevés

Des hommes armés ont enlevé mardi soir une touriste américaine et son chauffeur ougandais dans un parc situé dans le sud-ouest de l'Ouganda, non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), a annoncé mercredi le gouvernement ougandais.

Mardi, «quatre hommes armés, pas encore identifiés, ont entre 17h et 19h (entre 14h et 16 heures GMT) mené une embuscade et enlevé une touriste américaine et son chauffeur ougandais près de l'entrée Katoke, dans le parc national Queen Elizabeth», a annoncé dans un communiqué le porte-parole du gouvernement, Ofwono Opondo.

Grosse rançon demandée

Les ravisseurs d'une touriste américaine de 35 ans et de son chauffeur ougandais, enlevés mardi dans un parc du sud-ouest de l'Ouganda, ont exigé une rançon de 500'000 dollars (498'000 francs), a annoncé mercredi la police locale.

«Les ravisseurs, qui ont utilisé le téléphone de la victime, ont réclamé 500'000 dollars américains», a indiqué Polly Namaye, porte-parole adjointe de la police ougandaise, dans un communiqué.

Opération conjointe

Quatre autres touristes, présents au moment de l'embuscade, mais qui n'ont pas été enlevés ou blessés, ont contacté le lodge dans lequel ils séjournaient et «ont rapidement été emmenés en sûreté», a ajouté la même source.

«La priorité est à l'heure actuelle de localiser, sauver et ramener en sûreté» les deux personnes enlevées, a ajouté le porte-parole, selon lequel une opération conjointe de la police, de l'armée et des rangers ougandais est en cours.

Région instable

Le parc national Queen Elizabeth, un des plus connus d'Afrique de l'Est, est situé le long de la frontière avec la RDC et plus particulièrement de l'est de ce pays, une région instable où pullulent groupes armés et milices.

Le parc national des Virunga, en RDC, avait temporairement suspendu toutes ses activités touristiques après l'enlèvement l'année passée de deux touristes britanniques et de leur chauffeur, qui avaient été libérés deux jours plus tard.

Le parc Queen Elizabeth est situé à quelque 150 kilomètres au nord du parc de la forêt impénétrable de Bwindi, célèbre pour ses gorilles et dans lequel des rebelles rwandais avaient tués huit touristes étrangers en 1999. Cet incident avait durement pénalisé le secteur du tourisme en Ouganda. (afp/nxp)