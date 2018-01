Tour d'horizon des populismes en Europe

Les Tchèques ont commencé à voter vendredi en début d'après midi pour choisir entre leur président sortant Milos Zeman, pro-russe, pro-chinois et anti-musulman, légèrement favori, et ses rivaux pro-européens, plus libéraux.

Selon un sondage réalisé début janvier, le candidat pro-européen de 68 ans pourrait l'emporter au second tour, prévu les 26 et 27 janvier, avec 48,5% contre 44% au président sortant.

L'occasion de se replonger dans les derniers scores européens des partis populistes, europhobes voire racistes. La Pologne (où 60'000 personnes ont manifesté à l'appel de l'extrême-droite en novembre dernier, notre photo AFP), la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne se distinguent avec des mouvements nationalistes ou anti-immigration qui montent en puissance.

En rouge sur la carte, les pays où le score de l'extrême-droite est important. En noir, les pays où la présence de tels partis est négligeable voire inexistante, comme dans la péninsule ibérique où, ni en Espagne, ni au Portugal, un parti d'extrême-droite n'a réussi à percer.

(nxp)