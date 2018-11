Tour Eiffel: 25 marches vendues aux enchères

Un tronçon d'escalier de la tour Eiffel a été adjugé aux enchères 169'000 euros, frais inclus, (190'650 francs) mardi soir à Paris, a annoncé la maison de vente Artcurial. Il était estimé entre 40'000 et 60'000 euros.

D'une hauteur de 4,3 mètres et composé d'environ 25 marches, il provient de l'escalier hélicoïdal d'origine du monument, datant de 1889, qui reliait le deuxième au troisième étage. Issu d'une collection privée canadienne, ce tronçon a été cédé à un collectionneur du Moyen-Orient.

Today in Paris auction house Artcurial will be selling off a 24-step piece of original staircase from the Eiffel Tower, removed in 1983 to help lighten the structure while installing a new elevator between its second and top floors. pic.twitter.com/PQ0H4DRJ9C