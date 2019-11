Toujours 145'000 foyers privés d'électricité

Quelque 145'000 foyers restaient privés d'électricité samedi à midi en Rhône-Alpes après les importantes chutes de neige et un couple de personnes âgées a été gravement intoxiqué après avoir allumé un groupe électrogène chez lui en Isère.

Selon le gestionnaire de réseau Enedis, les principales difficultés se concentrent en Drôme, Ardèche, Isère, dans le Rhône et la Loire.

Intoxications

En Isère, huit personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone après avoir allumé un groupe électrogène pour se chauffer, dont un couple de 82 et 75 ans secouru en urgence absolue dans la nuit à Lieudieu, indiquent les pompiers à l'AFP. Le groupe électrogène était dans le logement, or, pour rappel, un groupe électrogène doit être positionné le plus loin possible des habitations, des portes et aérations pour éviter l'infiltration de gaz, insistent les secours.

La neige précoce, qui est tombée en quantité sur ces départements jeudi, est lourde, gorgée d'eau et a endommagé de nombreuses lignes électriques, certaines à terre qu'il ne faut absolument pas toucher. Enedis a donc mobilisé 2200 agents pour tenter de rétablir le courant mais ils se heurtent à des routes toujours bloqués et un épais brouillard à certains endroits.

Amélioration

La situation s'améliore néanmoins d'heure en heure avec 25'000 foyers qui ont pu être réalimentés depuis samedi matin. Au plus fort de la crise, 330'000 foyers n'avaient plus d'électricité.

Les autorités ont également identifié des «lieux de vie» à réalimenter de façon prioritaire, que ce soit par le réseau ou avec des groupes électrogènes. En conséquence, des centaines de groupes électrogènes sont en cours d'installation ou d'acheminement, précise encore Enedis dans son bulletin de situation à 12h30.

Côté SNCF, des lignes TER restaient perturbées samedi matin avec notamment la ligne Valence-Grenoble interrompue jusqu'à mardi, la ligne Lyon-Grenoble jusqu'à lundi (d'ici là, possibilité de passer par Chambéry pour effectuer la liaison). La liaison Valence-Gap ne devrait elle reprendre que dimanche. (afp/nxp)