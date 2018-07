Tir policier mortel: une marche pour la «justice»

«Justice pour Abou»: un millier de personnes participaient jeudi soir à une marche blanche à Nantes (ouest de la France) pour réclamer la «vérité» sur la mort d'un jeune, tué lors d'un contrôle policier. Sa mort a enflammé plusieurs quartiers depuis deux jours.

Le policier, auteur du tir mortel, a été placé en garde à vue jeudi «du chef de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner», a annoncé plus tôt le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès.

La «plus grande transparence»

Dans le quartier du Breil, «Bavure !!!!» et «Police tue» ont été écrits sur le muret où la voiture conduite par Aboubakar F., 22 ans, s'est encastrée après que le jeune homme eut été touché par le tir. C'est sur ces lieux que les habitants du quartier se sont réunis en fin d'après-midi pour débuter leur marche blanche.

En visite à Nantes plus tôt dans la journée, le Premier ministre Édouard Philippe a exigé «la plus grande transparence» sur les circonstances de la mort du jeune homme. Boubakar F., qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt pour «vol en bande organisée», a été tué alors qu'il tentait d'éviter un contrôle policier en effectuant une marche arrière en voiture, selon le procureur de la République.

#France: Molotovs, barricades, cars torched, a shopping centre was set alight and a library and several buildings were damaged in #Breil district of #Nantes, after a 22-year-old unarmed man was shot dead by police during a check. Against police brutality and state repression. pic.twitter.com/eY17QFFkHg