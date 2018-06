Théo, agressé par une matraque, en garde à vue

Le jeune homme, blessé par un policier au niveau de l'anus, doit désormais faire face à la justice. La police a en effet débarqué au domicile de Théo et sa famille, à 6 heures du matin, mardi. Elle l'a interpellé, ainsi que son frère et trois autres membres de sa famille. Ces arrestations font suite à l'ouverture d'une procédure judiciaire contre X pour «escroquerie en bande organisée, abus de confiance et blanchiment», selon Le Parisien. Cette enquête a été ouverte en juin 2016, soit plusieurs mois avant l'agression dénoncée.

Entre janvier 2014 et 2016, une association créée par le frère de Théo a touché 678'000 euros (quelque 783'857 francs) de subventions de l’État. Mais l'argent ainsi reçu n'a jamais été reversé aux salariés, sauf les proches. Théo a par exemple reçu 52'000 euros à lui seul.

La justice s'interroge donc. S'agit-il d'escroquerie ou de mauvaise gestion? L'association a depuis lors été placée en liquidation et le frère de Théo a déjà été condamné aux prud'hommes.

Agression à la matraque

Le jeune homme de 22 ans au moment des faits avait affirmé avoir été agressé sexuellement par la matraque d'un policier, lors d'un contrôle, le 2 février 2017, à Aulnay-sous-Bois. Au moment de menotter le jeune homme, l'agent l'avait frappé avec sa matraque et avait provoqué des blessures au niveau du sphincter anal. Les quatre policiers avaient été suspendus pour les besoins de l'enquête.

Cette affaire avait fait couler beaucoup d'encre et avait notamment provoqué des manifestation à Paris. Le président de l'époque, François Hollande, s'était même rendu au chevet de Théo pour montrer son soutien au jeune homme. (cbx/nxp)