Tensions après un attentat à Jérusalem

Les tensions sont vives jeudi à Jérusalem et en Cisjordanie occupée après une attaque à la voiture-bélier, ayant notamment blessé une dizaine de soldats israéliens dans la Ville sainte. Trois personnes ont quant à elles été tuées dans des tirs de forces israéliennes.

Ces violences interviennent dans le sillage de la présentation le 28 janvier par le président américain de Donald Trump, grand soutien du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, de son plan de règlement du conflit israélo-palestinien. Le projet a été salué en Israël et fustigé par les Palestiniens, car jugé très partial.

Dans ce contexte, deux Palestiniens ont été tués jeudi par des tirs de soldats israéliens lors de heurts à Jénine, en Cisjordanie occupée, d'après le ministère de la Santé. Et un homme a été tué dans la vieille ville de Jérusalem après avoir ouvert le feu en direction de forces israéliennes, selon la police israélienne. Depuis l'annonce du plan Trump, des manifestations ont lieu chaque jour dans les Territoires palestiniens.

