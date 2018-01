Tempête Eleanor: une policière recherchée

Les coûts

Le passage en France des tempêtes Carmen et Eleanor a occasionné plus de 150'000 sinistres, pour un coût estimé à environ 200 millions d'euros. Il s'agit d'une première estimation de la Fédération française de l'Assurance (FFA).



«Ces chiffres pourraient être amenés à évoluer au regard des risques d'inondations toujours en cours», a précisé dans un communiqué envoyé vendredi soir, la principale organisation du secteur en France.



«Les assureurs sont pleinement mobilisés aux côtés des particuliers et des professionnels pour les accompagner dans la prise en charge des dommages subis et procéder aux indemnisations dans les meilleurs délais», a commenté le président de la FFA, Bernard Spitz, cité dans le communiqué.