Téhéran ne s'en laisse pas compter par Washington

Le président iranien Hassan Rohani a assuré que son pays allait «contourner avec fierté» les nouvelles sanctions américaines rétablies lundi contre les secteurs pétrolier et financier iraniens.

«J'annonce que nous allons contourner avec fierté vos sanctions illégales et injustes car elles vont à l'encontre du droit international», a dit le président Rohani dans un discours télévisé.

Six mois après s'être retiré de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015, le président américain Donald Trump a rétabli lundi les sanctions plus draconiennes contre les secteurs pétrolier et financier iraniens qui avaient été levées sous Barack Obama.

«Nous sommes en situation de guerre économique et nous affrontons un pouvoir d'intimidation. Je ne pense pas que dans l'histoire américaine il y ait eu jusqu'à présent quelqu'un à la Maison blanche qui contrevienne autant au droit et aux conventions internationales», a déploré M. Rohani.

Adoptant une politique hostile à l'Iran depuis son accession au pouvoir en janvier 2017, M. Trump, pour qui l'accord sur le nucléaire est mauvais, avait fait imposer en août dernier une première série de sanctions économiques contre Téhéran.

(ats/nxp)