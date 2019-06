Téhéran affirme avoir abattu un drone américain

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé avoir abattu jeudi un «drone espion américain» qui avait violé l'espace aérien de la République islamique, selon la télévision d'Etat iranienne. L'armée américaine n'a pas souhaité commenter.

Les Gardiens «ont abattu un drone espion américain qui s'était infiltré au-dessus de la province côtière d'Hormozgan, dans le Sud du pays», indique Press TV, la chaîne d'information en anglais de la télévision d'Etat.

L'appareil, un modèle Global Hawk (du fabricant américain Northrop Grumman), «a été abattu par leur force aérienne» près de Kouh-é Mobarak, dans le comté du port de Jask «après avoir violé l'espace aérien iranien», ajoute la chaîne. La télévision d'Etat n'avait pas fourni en début de matinée des images de l'appareil détruit.

#Iran claims it has shot down a US RQ-4 drone over Hormuzgan province. RQ-4's typically fly at high altitude over for reconnaissance missions. https://t.co/lgmkVlOVgG